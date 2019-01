Internationaal bedrijf vanuit een Delftse studentenkamer

Een studie lucht- en ruimtevaarttechniek aan de TU Delft kun je financieren met een lening. Van de staat of van je ouders. Je kunt het ook zelf bij elkaar verdienen. Tom Becx (27) doet dat laatste. Zijn studentenkamer is niet alleen een plek om te slapen, te studeren of met vrienden een biertje te drinken. Toms kamer is het kloppend hart van Graphecx.nl. Een notitieboekenbedrijf met tevreden klanten over de hele wereld.