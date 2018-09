Iraanse vluchteling door baan en studie weer op koers

Haar harde werken en successen hebben haar een nominatie opgeleverd voor de prijs 'uitblinker van het jaar', die jaarlijks wordt toegekend aan succesvolle vluchtelingen. Op zondag 6 oktober wordt de prijs uitgereikt. Ghanbari is door Stichting voor Vluchteling-Studenten (UAF) genomineerd omdat ze binnen vier jaar haar master heeft afgerond én een goede baan heeft gevonden. ,,Ik denk dat ik ben genomineerd vanwege mijn doorzettingsvermogen en ik hoop daarmee anderen te inspireren", vertelt de 28-jarige studente.



Hoewel het haar nu voor de wind gaat, is ze letterlijk van ver gekomen. Halsoverkop moest ze huis en haard verlaten. Over haar reden om Iran achter zich te laten wil de Delftse weinig loslaten. ,,,Ik was in een situatie gekomen waardoor ik moest vluchten. Ik kon me niet voorbereiden en had eigenlijk geen idee waar ik moest beginnen."