Iraniër (40) in Delft aangehouden op verdenking van voorbereiden terroristische aanslag in Iran

Een 40-jarige Iraniër is vandaag in Delft aangehouden op verdenking van het voorbereiden van een aanslag in zijn thuisland. Dat meldt het Openbaar Ministerie. Ook wordt hij verdacht van deelname aan een terroristische organisatie.

Het strafrechtelijke onderzoek begon in januari met informatie van de inlichtingen- en veiligheidsdienst AIVD. Uit het onderzoek bleek dat de man samen met anderen voorbereidingen aan het treffen was voor één of meerdere terroristische aanslagen in Iran. Wie die andere personen zijn, is nog onduidelijk. Daar loopt onderzoek naar, aldus een woordvoerder van het OM.

De verdachte is verder ook actief voor ASMLA. Deze Iraanse verzetsbeweging zit in Nederland en Denemarken en werd in 1999 in Iran opgericht. Het doel: de bevrijding van de regio Ahwaz.

De opgepakte man woonde volgens de woordvoerder al enige tijd in Nederland. De woning van de man is doorzocht. Daarbij zijn telefoons en andere ‘gegevensdragers’ in beslag genomen. Vandaag werd ook zijn werkplek in Rijswijk, het televisiestation van ASMLA, doorzocht op bewijsmateriaal.

Denemarken

In het strafrechtelijk onderzoek is samengewerkt met politie- en justitiediensten in Denemarken, waar vandaag ook ASMLA-leden zijn aangehouden.