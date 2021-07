Iris geeft zangcursus om long-Covid beter te boven te komen

Zingend herstellen van Covid leert je ontspannen en jezelf krachtiger te maken. Door zingen train je je spieren in je romp en gebruik je gericht je adem. Bovendien is zingen een fijne manier om met jezelf en anderen contact te maken, zo laat Van der Made weten. De cursus start op woensdag 8 september.

,,Zingen is een groot onderdeel van de cursus. Daarnaast leer je door gerichte aandacht- en ontspanningsoefeningen hoe je weer contact maakt met je lichaam. Je krijgt hierdoor meer vertrouwen in je eigen lichaam, je wordt krachtiger en meer ontspannen. Dat doen we in een groepje van maximaal 10 personen in een fijne, ontspannen sfeer. Ik vind het belangrijk dat mensen zich op hun gemak voelen tijdens de les en plezier beleven aan het samen zingen”, legt Iris van der Made uit, die naast zangdocent ook ervaringsdeskundige is op het gebied van ademhalingsproblemen door astma en sarcoïdose.