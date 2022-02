Italiaan (79) moet cel in voor aanbieden van eeuwenoude door bende gestolen bronzen helm

De verdachte is een gepensioneerde leerkracht. Hij was in september vorig jaar uit Italië met de helm afgereisd naar de Kunstwacht in Delft, om het daar te laten opknappen. De Kustwacht vertrouwde het niet, en schakelde de politie in. De man was eerder al in België en Duitsland aangehouden met antieke helmen en heeft in Italië al een veroordeling van 6,5 jaar aan zijn broek in verband met kunstroof.