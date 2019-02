Jan van der Mast: Een levenslange fascinatie voor Jacques van Marken

Raad blijkt zwaar verdeeld over rookruim­ten in panden gemeente

9:34 Het is nog geen uitgemaakte zaak dat alle gemeentelijke gebouwen volledig rookvrij worden. In diverse kantoren zijn nu nog rookruimten aanwezig en dat blijft wellicht ook in de toekomst zo. Dat bleek gisteravond bij een stemming in de gemeenteraad. De gemeenteraad bleek diep verdeeld over dit onderdeel van het gemeentelijke anti-rookbeleid.