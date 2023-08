Jazz Festival Delft 2023: programma, timetable en parkeren

DE KWESTIE (GESLOTEN) Hogere boetes voor de rijkeren zodat ze de ‘pijn’ meer voelen: volkomen terecht of juist oneerlijk?

Verdien je veel? Dat kun je best een parkeerboete van drieduizend euro betalen. En verdien je weinig, dan betaal je voor dezelfde overtreding drie tientjes. In veel Europese landen is inkomensafhankelijk beboeten heel normaal. Meerdere politieke partijen vinden dat het hier ook best ingevoerd kan worden. Terecht, of is het juist oneerlijk?