Je dagelijkse dosis groenten en fruit in één candybar: ‘Geen strijd meer met je kind’

Jarenlange celstraf­fen geëist voor cocaïne in busjes

Tegen twee Hagenaars zijn dinsdag bij de Haagse rechtbank jarenlange celstraffen straffen geëist voor onder meer het uitvoeren van een cocaïnetransport (110 kilo) in maart 2021. Aan Mohamed A. (43) wil het OM vier jaar cel, waarvan zestien maanden voorwaardelijk, opgelegd zien. Bij de jongere verdachte Jamal S. (32) werd in diens garagebedrijf in Nootdorp ook nog 90 kilo cocaïne en een pistool aangetroffen. Tegen hem werd daarom een hogere straf geëist: vijfenhalf jaar cel.

24 mei