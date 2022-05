Je dagelijkse dosis groenten en fruit in een candybar: ‘Laat groenten staan, als je maar zo'n reepje neemt’

Dure Tijd Als moeder van zes kinderen heeft Shiva van Pelt altijd wel wat te eten over

In Nederland gooien we gemiddeld per persoon 34 kilo eten weg per jaar. Dat komt neer op zo’n 120 euro. Shiva van Pelt wil met haar Facebookgroep Westlanders stimuleren om voedsel dat over is gratis aan te bieden. Maar zo makkelijk is dat nog niet. ,,Niet iedereen durft te reageren.”

24 mei