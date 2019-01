Jill genomineerd met bruidsfoto: ‘Er kwam een truck als vervangend trouwvervoer’

Haar foto‘s vallen binnen twee categorieën: Bruid en Family & Friends. ,,De foto van de bruid is gemaakt in de Jordaan. Het koppel ging per koets naar de trouwlocatie: de Westerliefde“, legt ze uit. ,,De zwarte muur staat super mooi in contrast met de jurk, waarvan de sleep danst in de wind. De aanplakbiljetten op de elektriciteitskastjes maken het af en geven net iets meer spanning.“



,,De foto van de drie bruidsmeisjes is gemaakt in Leiden. Ze waren super zenuwachtig om hun act op te voeren“, zegt Streefland. ,,Eerst stond ik op de bar, maar toen zag ik alleen de reactie van het bruidspaar. Daarna ben ik voor ze op de grond gaan zitten en toen de wijntjes erbij kwamen, was het beeld voor mij compleet.“