Johan (41) nog steeds vermist: familie maakt zich grote zorgen want medicijnen zijn misschien op

De familie van Johan de Bruijn maakt zich grote zorgen. De 41-jarige man is al sinds zondag 19 juni vermist en heeft sinds die tijd teken noch leven gegeven. Hij is voor het laatst gezien in Delft, zijn woonplaats.

Johan is vertrokken zonder zijn persoonlijke spullen en is daardoor spoorloos. Johan wordt ook wel Jayjay genoemd. Hij woont sinds drie jaar op de Meerkoetlaan in Delft. Johan is 41- jaar en 1 meter 75 lang, heeft donkerblond kort opgeschoren haar en bruin/groene ogen. Hij draagt vaak een petje en heeft een opvallende houding; de man loopt een beetje voorover.

Volledig scherm Johan de Bruijn. © Politie Den Haag

Johan woont al lange tijd onder begeleiding. Hij staat bekend als een lieve, behulpzame jongen die zich altijd aan de afspraken houdt. Tot voor kort, toen hij er vandoor ging zonder iets te zeggen of iets achter te laten. Hierdoor is hij niet te traceren. Johan gebruikt medicijnen. De vrees bestaat dat die inmiddels op zijn waardoor hij in problemen kan komen.

Mensen die meer informatie over Johan hebben of die hem recent hebben gezien, wordt verzocht contact te zoeken met de politie via 0800-6070. Anoniem kan ook: 0800-7000.

