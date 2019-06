De 46-jarige Chinese toerist doet een dagje Delft en valt als groot bewonderaar van Vermeer met zijn neus in de boter. In de klinkers in dit geval, want hij zakt ook nog door de knieën, wrijft over wat stenen en grijnst. ,,Johannes Vermeer heeft hieronder gewoond? Werkelijk ongelooflijk”, brengt hij geëmotioneerd uit.



Het doet ook wat onwerkelijk aan dat de vindplaats direct weer haastig is dichtgemaakt: zand erover, stenen weer in de straat. In opperste extase stonden archeologen én Herman Weyers, directeur van het Vermeer Centrum, donderdagmiddag nog bij de vondst. Tijdens rioleringswerkzaamheden stuitten werknemers op een deel van de fundering van de herberg Mechelen.