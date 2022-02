Jongeren na half jaar al uit flat gegooid die woningnood zou oplossen: ‘Verhuren aan buitenlandse student lucratiever’

Plek voor jongeren die betaalbaar zelfstandig willen wonen is er nog nauwelijks in de Randstad. Sociale huurwoningen zijn er amper, particulier huren is peperduur en koopwoningen zijn onbetaalbaar voor starters op de overspannen woningmarkt. Huren voor een half jaar, dat is niet interessant voor jongeren die in ‘hun’ stad willen blijven wonen, weet CDA-raadslid Gerrit Jan Valk. Dat terwijl het plan voor de Pauwmolen in Delft oorspronkelijk werd gesmeed om jongeren die in de stad willen blijven een betaalbare plek te bieden.