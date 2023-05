Jongeren opgepakt voor mishandeling van man tijdens Koningsdag

Politie houdt 15-jarige jongen aan voor bezit van professio­neel vuurwerk en doorzoekt woning

De politie heeft onlangs een 15-jarige jongen uit Pijnacker aangehouden voor het bezit van professioneel vuurwerk. De jongen werd gesnapt in het Emmapark. Ook is er een instap gedaan in een woning in Delfgauw. Naar beide zaken doet de politie onderzoek, zo laat een woordvoerster weten.