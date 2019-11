Joop maakte zich als gemeenteraadslid en voorzitter hondenclub sterk voor viervoeters

Joop groeide op in de Wippolder. Hij leerde voor automonteur en ging als jongeman aan de slag bij de firma Tholens en Kloet, een Delftse glasdealer. Glas was een automerk dat eind jaren 60 door BMW werd overgenomen. In de garage werd gesleuteld aan kleine Glas boodschappenautootjes en luxe Glas sportwagens die dankzij een V8 motorblok destijds al 190 km/u per uur reden. De Glas Automobiel Club was een actieve vereniging in de regio. Tijdens een feestje leerde Joop zijn vrouw kennen.