Juanito doodde ex-vriendin Esmeralda in blinde razernij: ‘Ik weet dat ze niet meer leeft door mij’

Met twee blauwe strips is de deur dichtgeplakt. Het is het enige dat er op wijst dat zich zondag iets gruwelijks heeft voltrokken in de voortuin van het huis in de Frederik van Eedenlaan in Delft. Een dag na de fatale steekpartij waarbij de 33-jarige Esmeralda om het leven kwam, zit het Delftse buurtje vol vragen.