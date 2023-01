Kalverbos-bewoners opnieuw verrast: ‘Weer een aanvraag voor bouw van restaurant in achtertuin’

Oud-wethouder Sonja Smit van Mid­den-Delfland heeft een nieuwe baan in het onderwijs

Een half jaar na haar vertrek als wethouder in Midden-Delfland heeft Sonja Smit een nieuwe baan gevonden. De bestuurder van de plaatselijke partij OGP is de nieuwe voorzitter van het college van bestuur van Spectrum-SPCO, een onderwijsinstelling in de gemeente Lansingerland. Smit wordt daarmee de hoogste baas van een scholenkoepel met acht basisscholen, tweehonderd personeelsleden en in totaal tweeduizend leerlingen.

