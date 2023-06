Kamerlid wil dat Rijk meebetaalt aan restauratie van graf Piet Hein: ‘Heeft veel betekend voor Nederland’

Daar gaat ‘ie! ProRail instal­leert zonder dat iemand het door heeft roltrap op nieuw perron station Delft

De heel oplettende reiziger heeft het wellicht gemerkt, maar het zal de meeste passagiers volledig zijn ontgaan. ProRail bouwt namelijk in alle rust aan een nieuw perron naast het huidige van het ondergrondse NS-station Delft. Zo werd er afgelopen week in het geniep een roltrap geplaatst. ,,Precisiewerk, want het is geen Ikea-bouwpakket dat je in elkaar zet.”