Kans op bewolkt weer in Delft vanochtend

indebuurt.nl Verborgen parels: 5 x Delftse horecaza­ken met een stadstuin

Zit jij graag op een terrasje, maar liever niet op een druk plein of in een volle straat? Dan hebben we goed nieuws! Delft barst van de verborgen stadstuinen. We zetten een aantal pareltjes voor je op een rij.