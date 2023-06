Kans op helder weer in Delft vanochtend

Opnieuw explosie in Nootdorp: woning raakt zwaar beschadigd, politie gaat extra surveille­ren

Wéér was het raak in de wijk Plan West in Nootdorp, waar een halfjaar geleden al een aantal explosies plaatsvond. Nu ging het mis in een andere straat. In de nacht van dinsdag op woensdag is een woning in de Bernard Zweersstraat beschadigd geraakt door zwaar vuurwerk. Er zijn geen gewonden gevallen.