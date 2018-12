Kapotte intercity zorgt voor enorme vertragingen

Het treinverkeer tussen Den Haag en Rotterdam is ernstig ontregeld. Oorzaak is een ernstige technische storing in een Intercity Direct, die even ten zuiden van station Delft tot stilstand is gekomen. De problemen op het spoor duren zeker tot 17.30 uur.

De snelle trein was op weg van Den Haag Centraal naar Eindhoven. De motor liep even na twaalven vast na het verlaten van station Delft, vlak voordat station Delft-Zuid zou worden bereikt. Het grootste deel van de trein stond buiten de tunnel, maar een deel stond er dus in. Vanwege veiligheidsmaatregelen mogen reizigers in zo’n geval het treinstel niet verlaten.

Reizigers zaten ruim anderhalf uur vast in de trein. Ze werden uiteindelijk geëvacueerd. Met behulp van loopplanken konden de passagiers overstappen op een trein, die pal naast het gestrande voertuig werd geplaatst. De reizigers werden vervolgens teruggebracht naar Den Haag Centraal.

Reisgeld

Quote De reizigers hebben een forse vertraging opgelopen Woordvoerder NS De woordvoerder van NS Reizigers spreekt van een vervelend incident. ,,De reizigers hebben een forse vertraging opgelopen. Ze kunnen dan ook hun reisgeld terugkrijgen.”



Zolang de kapotte trein op het spoor staat, kan het treinverkeer tussen Delft en Schiedam van slechts één spoor gebruik maken. Daardoor is de dienstregeling behoorlijk ingeperkt. In beide richtingen vertrekt globaal slechts één op de drie treinen.

Wie als gevolg van de versperring meer dan een half uur vertraging oploopt, kan het reisgeld terugvragen bij de NS, meldt de woordvoerder. Onduidelijk is, waardoor de storing in de trein is veroorzaakt. De trein wordt vanmiddag weggesleept en overgebracht naar de werkplaats in Amsterdam-Watergraafsmeer.