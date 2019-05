Kassamedewerker Ikea liet maandenlang klanten doorlopen zonder te betalen

Tentoon­stel­ling Kerkelijk Erfgoed ‘De gouden Eeuw, maar het is niet alles goud wat er blinkt’

10:10 De Stichting Kerkelijk Erfgoed Delft opent zaterdag 25 mei een nieuwe tentoonstelling in de Maria van Jessekerk. Onder de titel De gouden Eeuw, maar het is niet alles goud wat er blinkt krijgen bezoekers een verrassend kijkje in deze voor Delft en Nederland zo belangrijke periode.