Kees Caballero was Neerlands eerste en enige bananenkweker

op scheveningen Hoe de hijskraan van Bungy Jump de toekan van Van der Valk verdrong

14:03 In de tijd dat appelmoes met kers Nederlands populairste bijgerecht was, exploiteerde Van der Valk een restaurant op de Pier. Ooit was het familieconcern binnengehaald als redder van de verwaarloosde attractie. Twintig jaar lang vlogen de schnitzels, tomatensoep en paasbrunches je er om de oren. Totdat het bedrijf er geen brood meer in zag en in 2013 zijn boeltje pakte.