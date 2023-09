Kerk heeft dringend paar ton nodig voor restauratie: ‘Word vriend als je onze schatten ondersteunt’

rechtszaak Is verkeerde afstelling van autostoel van invloed op je rijgedrag? OM denkt van wel

Is een verkeerde afstelling van je stoel in de auto van invloed op je rijgedrag? Want als je stoel ver achterover staat, in plaats van in een hoek van 90 graden, heb je dan nog wel voldoende zicht op de weg? En zie je die scooter die op een kruising van links komt en voorrang heeft? Ja, zegt de bestuurder. Nee, stelt het Openbaar Ministerie (OM).