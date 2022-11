Kerkpolderbrug in Schipluiden tot en met vrijdag overdag gesloten

Laura Dijkhuizen gaat met KVS voor ‘triple’: ‘De Haagse Korfbal Dagen hebben speciale betekenis’

Wie in de regio Den Haag van korfballen houdt, kan deze week zijn hart ophalen. Op dit moment wordt in diverse sporthallen namelijk de 36ste editie van de Haagse Korfbal Dagen afgewerkt. Inmiddels is men in de categorie ‘senioren hoofd- en overgangsklasse’ tot de halve finale gevorderd.

