Kersenteler Nic (83) weet van geen ophouden: ‘Over een paar jaar hoop ik een nóg beter ras te hebben’

Nic van Winden is 83 jaar, niet echt de leeftijd die je associeert met het beroep van de kersenpluk. Toch maakt hij dagelijks een ronde door de kas om te kijken hoe zijn sweet lorenz het doen, een nieuwkomer onder de kersensoorten afkomstig uit Italië. Nu de vruchten langzaam rijp worden is het tijd ze te plukken. De dagelijkse oogst verdeelt hij over bakjes van 375 gram. Voorbijgangers - fietsers en wandelaars - kunnen vrij de kas in lopen, een doosje meenemen en vijf euro achterlaten in de koektrommel. ,,De kersen in de supermarkt zijn zeker niet slecht", zegt hij. ,,Maar omdat ze al eerder worden geplukt dan ze rijp zijn, hebben ze minder smaak.”