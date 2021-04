Ketheltunnel komende zaterdag grotendeels dicht door werkzaamheden

lintjesregen Burgemees­ter Arnoud Rodenburg reikt zeven onderschei­din­gen uit in Mid­den-Delfland

14:20 In Midden-Delfland heeft Zijne Majesteit de Koning ter gelegenheid van zijn verjaardag zeven inwoners gedecoreerd. Vier inwoners werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau en één inwoner tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Verder werd één inwoner gedecoreerd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau en één tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.