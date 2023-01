Kijk nou! Ineens hupt de boommarter voorbij langs de wildcamera in de Ackerdijkse Plassen

mijn kamerplant Marcel heeft bananen­plant in huis: ‘Ik zie het als een extra familielid dat je ook aandacht moet geven’

In deze koude wintermaanden zitten we meer binnen dan buiten. Vandaar de rubriek Mijn Kamerplant, waarin liefhebbers van binnen tuinieren vertellen over hun bijzondere exemplaren. Deze week Marcel Duijvesteijn die dol is op exotische planten, en dan met name de philodendron. ,,Een jungle in huis zorgt voor dat beetje vakantiegevoel.”

