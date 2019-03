Kinderdagverblijf Jip en Janneke ruim dertig jaar een bijzondere buur op het terrein van Ipse de Bruggen

Zolang het nog kan?

,,Wij huren ons gebouw van Ipse de Bruggen en het contract loopt af. Ipse heeft de ruimte nodig voor eigen opvang. Per juli verhuizen we naar Pijnacker, vlakbij het Balijbos, ook in het groen. Toch gaan we met tegenzin. We hebben hier meer dan dertig jaar gezeten. Het is zo'n leuke plek.''