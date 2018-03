Kinderen moeten voor nieuwe behandeling kanker naar Groningen

HollandPTC, het centrum in Delft, is halverwege dit jaar klaar. Het wil graag kinderen behandelen, maar mag dit niet van minister Bruno Bruins (medische zorg, VVD) omdat een ziekenhuis te ver weg is. Kinderen lopen bij een narcose meer risico’s dan volwassenen, zo is de uitleg, daarom moet er een intensive care vlakbij zijn.



Juist voor kinderen heeft deze behandeling voordelen, zo is de verwachting. Protonentherapie is een nieuwe vorm van bestraling, waarbij een protonenbundel nauwkeurig en geconcentreerd op de tumor wordt gericht. Dit zou onder meer minder schade aan het omliggende weefsel veroorzaken, een voordeel voor kinderen in de groei.



Minister Bruins neemt het advies van de Gezondheidsraad over. Die stelde na onderzoek dat ‘het belang van de kwaliteit van zorg voor het kind staat voorop, ook als dit betekent dat ouders verder moeten reizen’. Vooralsnog moeten kinderen dus naar Groningen, waar het eerste protonencentrum in Nederland de deuren heeft geopend. Amsterdam heeft de bouw uitgesteld. Maastricht overweegt alleen kinderen te behandelen met niet-complexe tumoren.



Delft geeft de hoop nog niet op. Marco van Vulpen, medisch directeur van HollandPTC, stelt nog in gesprek te zijn met de minister. ,,We wachten verdere ontwikkelingen rustig af.’’