Kjeld (24) heeft ziekte van Huntington: ‘Heel pittig om op mijn leeftijd te horen dat je deze ziekte hebt’

Iedereen kan meedoen aan theater­voor­stel­ling Elektra tijdens de Delftse Maakweken

16:50 Speel zaterdag 26 oktober mee in theatervoorstelling Elektra in het Poptapark. Aan de voorstelling over de Griekse prinses Elektra wordt elke middag in de herfstvakantie gewerkt door buurtbewoners en iedereen die mee wil doen.