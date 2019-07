Klein huisje van 16 meter lang en 7 meter hoog krijgt plek in Oude Kerk

Het beroemde kunstwerk Narrow House van de Oostenrijkse kunstenaar Erwin Wurm komt in het najaar naar Delft. Vanaf 12 oktober is de absurdistische versie van het geboortehuis van de 64-jarige Wurm voor het eerst in Nederland te zien, in de Oude Kerk.

Dat gebeurt in het kader van de overzichtstentoonstelling ‘Pieter de Hooch in Delft. Uit de schaduw van Vermeer’ in Museum Prinsenhof, tijdens het Gouden Eeuw-themajaar in Delft. Expositieruimte 38CC aan de Hooikade heeft Wurm zover gekregen om met zijn werk naar Delft te komen.

De kunstenaar is een groot fan van de schilderijen van Pieter de Hooch. Hij heeft al aan 38CC laten weten dat ‘het een bijzonder contrast is dat Narrow House te midden van de imposante architectuur van de Oude Kerk komt te staan’. Volgens Wurm ‘ademt de kerk nog helemaal de sfeer van Pieter de Hooch en zijn tijdgenoten’, en herinnert zijn kunstwerk aan de ‘benauwde naoorlogse jaren in Oostenrijk’.

‘Benauwdheid’

Het nagebouwde geboortehuis van de kunstenaar is exact even lang (16 meter) en hoog (7 meter). Om de ‘benauwdheid van zijn opvoeding’ en de tijd waarin hij is opgegroeid voelbaar te maken, heeft Wurm Narrow House extreem smal gemaakt: 138 centimeter. Niet alleen het huis is smal, dat zijn ook de spullen die erbij horen, zoals het bad en de slippers die ervoor staan. Het kunstwerk is zo geconstrueerd dat de bezoeker er net in past.

Eerder was Narrow House blikvanger op de Biënnale van Venetië. Deze zomer is het te bewonderen in Marseille en in het najaar dus in Delft. Narrow House zal van 12 oktober tot en met 16 februari 2020 in de Oude Kerk een plek krijgen naast het graf van Johannes Vermeer. Volgens Erwin Wurm ‘een hele eer’.