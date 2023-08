Kleine brand op tuincomplex aan Bieslandsepad

Documentai­re over studenten die meededen aan World Solar Challenge te zien op Markt in Delft

Bram van Splunteren maakte in samenwerking met de TU Delft de film Dansen in de woestijn, die op woensdag 23 augustus in première gaat op de Markt in Delft. De aanvang is 14.00 uur, de toegang is gratis.