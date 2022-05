Klimmende Règâhs naar top Alpe d’Huez: ‘Door dit soort initiatieven loop ik nog rond’

Koningin Máxima kijkt haar ogen uit tijdens bezoek aan TU Delft: ‘Haar hart ligt duidelijk in de wetenschap’

Gespannen stonden de Delftse studenten Laura Assen en Henk Roëll (19) woensdag te wachten voor de Technische Universiteit in Delft. Ze hadden gehoord dat koningin Máxima een bezoek zou brengen aan de Green Village en andere laboratoria en dat wilden ze voor geen goud missen. ,,Ik heb de koningin nog nooit in het echt gezien’’, zei Roëll. ,,Dan kan dat schrijven van het verslag best even wachten.’’

