Klokje van de Woudtse kerk slaat binnenkort laatste uur als er geen geld komt voor reparatie

Al veel eerder zijn de vrienden begonnen met een inzamelingsactie, maar door de coronacrisis moesten concerten steeds worden afgelast. ,,Gelukkig heeft het uurwerk het in de afgelopen twee jaar gehouden, maar het loopt nu echt op zijn laatste benen”, zegt bestuurslid Jitsko Vrieze. ,,Het klokje bevindt zich aan de kant van de Woudseweg en is vanaf de weg goed zichtbaar. Het heeft dus ook nog een publieke functie.”

Eredienst

In het kerkje wordt nog altijd elke zondag een eredienst gehouden voor gemiddeld 80 tot 100 kerkgangers. Daarbuiten is het in gebruik voor zomeravondconcerten. Het kerkje is bij musici en publiek geliefd om zijn voortreffelijke akoestiek. De protestantse gemeente ’t Woudt-Den Hoorn heeft het gebouw in eigendom, de vrienden proberen geld in te zamelen voor onderhoud.