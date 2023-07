Koffie, brunch en lunch: Cozy opent binnenkort hier in Delft

Flatbewo­ners angstig na explosie op elfde verdieping: ‘Dit moet een aanslag zijn geweest’

Bewoners van de Lisztstraat in Delft zaten donderdagochtend rechtop in hun bed. Door een grote explosie sprongen de ramen uit meerdere appartementen in de flat. ‘Dit moet een aanslag zijn geweest’, zegt een buurtbewoner.