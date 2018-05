Kogelregen gaat door straat in het hart van Delft

Rond 04.00 uur vannacht rukte de politie uit naar de Delftse straat nadat er een melding binnen was gekomen van de schietpartij. De omgeving werd gelijk afgezet met zwarte schermen en is deze ochtend nog steeds hermetisch afgesloten. Volgens Regio15 zouden er zeker 25 hulzen op straat liggen.

,,Ik ga er vanuit dat we vandaag niet open kunnen'', zegt Sian, medewerker van de geraakte coffeeshop. Hij is verbaasd dat juist deze straat de plek was waar er vannacht volop werd geschoten. ,,De coffeeshop is een gezellige plek waar veel vaste klanten komen en uiteraard ook veel toeristen. Ik heb hier nooit iets gemerkt van spanningen. De sfeer is vriendelijk en goed.''