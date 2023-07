Komende dagen geen treinen tussen Den Haag HS en Schiedam

Populaire Ponybrunch niet langer in Parade vanwege toenemende kosten: ‘Hopelijk van tijdelijke aard’

Wie een rondje loopt door winkelcentrum Parade in Nootdorp hoeft maar naar de straatnaamborden te kijken om te begrijpen dat dit een historische plek is. Drafbaan, Renbaan, Galop, Koers en Telgang; ze verwijzen naar vroeger, toen er op deze locatie nog een drafbaan was. Dat de Ponybrunch dit jaar moet uitwijken naar een andere plek, is dan ook een hard gelag.