Komst cargoloop dichterbij: ‘Bloemen, planten én passagiers schieten vanaf 2030 met 1000 kilometer per uur langs de A4'

Of Nederland ooit tabee zal zeggen tegen de truck is nog maar de vraag. Maar de oud-TU-studenten van het Delftse Hardt Hyperloop zien het liefst dat hun CO 2 -neutrale Cargoloop in 2030 heen en weer zoeft op een traject tussen Rotterdam en Amsterdam. Het vervoeren van goederen via het gedroomde hyperlooptraject van zo’n 100 kilometer zou er voor kunnen zorgen dat er dagelijks 1100 minder vrachtwagens over de A4 rijden. Dat scheelt natuurlijk een berg aan files en uitstoot.