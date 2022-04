Koning Willem-Alexander en koningin Máxima op bezoek in Delft: ‘Aardige en super relaxte mensen’

Bijzondere eikelmuis ingetrok­ken in natuurge­bied tussen Den Haag en Rijswijk

Landschapspark Pasgeld, het stuk natuur tussen Den Haag en Rijswijk, heeft sinds een paar jaar een bijzondere bewoner, namelijk de eikelmuis. Het diertje dook in 2016 plotseling op in de regio, terwijl het niet zijn natuurlijke habitat is. Vereniging Natuurlijk Delfland onderzoekt hoeveel eikelmuizen er nu rondlopen in en rondom het park.

