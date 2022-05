Koninklijke Hordijk werkt aan duurzame toekomst: bedrijf gaat niet op lauweren rusten

Koninklijke Hordijk ontving haar begeerde predicaat in het bijzijn van onder anderen burgemeester Van Bijsterveldt. Het is bijna letterlijk een kroon op een bijzonder jaar. In 2022 bestaat Hordijk namelijk honderd jaar. In 1922 richtte Groeneveld Hordijk zijn timmerbedrijf Hordijk op. Hij specialiseerde zich in houten emballage voor de tuinbouw. In 1966 stapte Hordijk - na 44 jaar gebruikmaken van hout - over op thermogevormde kunststofverpakkingen. Inmiddels werken er zo’n 500 mensen bij de Hordijk Groep en haar productiebedrijven.