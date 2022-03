Kop-staartbotsing op Tuindersweg, een persoon raakt gewond

Video Loodgieter is met doe-het-zelf-film­pjes hit op sociale media: ‘Ik wil mensen iets leren, lieg ze niet voor’

Hij plaatste ooit voor de grap een filmpje op YouTube over het kitten van een keuken. Maar tot zijn verbazing werd dat door 1 miljoen mensen bekeken. Negen jaar later is Anouar Otmane (39) een van de bekendste loodgieters van ons land met tienduizenden trouwe volgers op zijn sociale mediakanaal. ,,Ik krijg veel meer respect nu.’’

