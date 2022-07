Kunst op bouwhek licht straks tipje van de sluier van wilde plannen voor Van Leeuwenhoekpark

Het duurt nog wel even voordat het Van Leeuwenhoekpark vlakbij station Delft is aangelegd. Naar verwachting gaat de aannemer eind augustus aan de slag. Delftenaren kunnen tot dan alvast doen alsof ze al lang en breed een park in de buurt hebben op de kunstgrasmat die op het plein voor The Student Hotel en koffiezaak Anne en Max is uitgerold. Daar ligt nu een zogenoemd pop-up park.

Ook de kleinste Delftenaren kunnen zondag van 13.00 tot 15.00 uur alvast fantaseren over wat ze straks het liefst doen in het Van Leeuwenhoekpark. Tijdens Kids at the Park in het pop-up park maken kunstenaars in de dop schilderijen van hun parkplannen. ‘De mooiste schilderijen zijn straks te zien op het bouwhek, als de aanleg van het Van Leeuwenhoekpark van start gaat’, meldt de gemeente Delft.

Kinderen die liever iets moois maken om mee naar huis te nemen, knutselen en verven een eigen vogelhuisje. Maar ook voor kinderen die niet zoveel op hebben met knutselen is er genoeg te doen. ‘Kom een ijsje eten, speel een potje Twister, laat je schminken of spring op het springkussen’. Aanmelden is niet nodig en de toegang is gratis.

