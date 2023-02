Kunstenaar maakt Meisje met de parel in 6000 kleine modelpoppetjes

Einde aan samenscho­lings­ver­bod en camera’s weg bij Parade, maar winkeliers houden hart vast

Per vandaag komt er een einde aan het cameratoezicht en samenscholingsverbod dat sinds afgelopen zomer van kracht was in winkelcentrum de Parade in Nootdorp. Met een structurele aanpak hoopt burgemeester Björn Lugthart de sfeer rustig en gemoedelijk te houden.

