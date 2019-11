kunstenaar René Jacobs schildert Delft op absurdistische wijze

Aan misverstanden heeft René Jacobs geen hekel. Sterker nog, hij gebruikt ze graag als inspiratiebron. Zoals vorig jaar, toen hij op de radio meende te horen dat Museum Prinsenhof een expositie zou wijden aan 'Willem de Zwoeger'. ,,Dat ging uiteraard over Willem de Zwijger, de Vader des Vaderlands. Maar toen was het zaadje bij mij al geplant. Ik moest er iets mee.”



Het resultaat is een typische Jacobs, een absurdistische collage waarin heden en verleden samenkomen. We zien Willem van Oranje met een shaggie in de mondhoek zwoegen in een veegwagentje, met in het decor de Oostpoort, het nieuwe station, Roel van Velzen in een trapautoversie van de uitgebrande zonneauto van het Vattenfall Solar Team en de iconische EWI-toren. ,,Ik volg het nieuws", verklaart Jacobs. ,,Die toren wordt met sloop bedreigd, maar die moet natuurlijk blijven."