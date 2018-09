Delftse Hannah vecht, danst en zingt mee bij Maasthea­ter

3 september De Delftse Hannah Rekveldt (22) is één van de tien leerlingen van de MBO Theaterschool die mag meespelen in FEEST, de productie van het Maastheater die inmiddels in première is gegaan. ,,FEEST is rauw en confronterend, puur en 'in your face'.''