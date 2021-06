Laatste groen nu ook klaar bij Foodpark Harnaschpolder

Gemeente wil negentig bomen kappen langs de Prinses Beatrix­laan

13 juni Als het aan de gemeente Delft ligt, gaat de bijl in negentig bomen langs de Prinses Beatrixlaan. Ze maken deel uit van een rij van 228 exemplaren op of langs de rioolpersleiding naar de Harnaschpolder. De leiding is aan vernieuwing toe en een deel van de bomen staat de noodzakelijke werkzaamheden in de weg. Voor alle te kappen bomen worden nieuwe teruggeplaatst.