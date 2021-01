Lachen tijdens de lockdown met clown Myrrhe: ‘Ik doe wat ik het liefst doe: kinderen blij maken’

Vejinovic drukt zijn stempel bij ADO Den Haag: ‘Maar als we woensdag niet doorpakken is het weinig waard’

11 januari De ervaren aanwinsten van ADO Den Haag lieten zich in de eerste wedstrijd van 2021 meteen gelden. Niet alleen Daryl Janmaat was tegen RKC bepalend, Marko Vejinovic (30) was in voetballend opzicht met name voor rust de baas op het veld.