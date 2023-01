Lagere straf voor lachgasrijder die dollemansrit door Delft maakte

Advies: zet Haags monument voor slavernij op Lange Voorhout bij Eschermuse­um

Als Den Haag een monument over zijn slavernijverleden krijgt, zou dat op het Lange Voorhout moeten komen vlakbij het museum Escher in het Paleis, dat het oude winterpaleis van koningin Emma is. Die plek is goed zichtbaar en bereikbaar, en kijkt uit op het Torentje van de premier en op het Binnenhof. Dat adviseert een commissie die in opdracht van de gemeente Den Haag een plek heeft gezocht.

11:23