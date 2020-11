Lagere straffen voor Markplaatsoplichters uit Delft en Den Haag

Delftenaar Galiil A. (22) is veroordeeld tot een onvoorwaardelijke celstraf van 14 maanden vanwege oplichting via Markplaats. Zijn medeverdachte Davey de R. (19) uit Den Haag krijgt een voorwaardelijke celstraf van zes maanden en een werkstraf van 240 uur.

Met een vervalste betaalapp van ABN Amro maakte het duo hun slachtoffers wijs dat er was betaald voor de dure laptops en smartphones die ze aanboden. In werkelijkheid was er geen cent overgemaakt.

Zodra er een advertentie verscheen op Marktplaats voor een dure laptop en smartphone, nam er iemand contact op met de verkopende partij, en zei dat hij zijn zoon of schoonzoon langs zou sturen om het apparaat op te halen. Vervolgens stonden Davey de R. of Galiil binnen enkele uren op de stoep.

Te koop aangeboden

Ter plekke deden ze alsof ze met de vervalste app van ABN Amro het gevraagde bedrag stortten op de rekening van de verkoper. Ze lieten het slachtoffer een screenshot zien van de nepoverboeking, en kregen dan de laptop of de iPhone mee, terwijl er in feite niets was betaald. De mannen sloegen op allerlei plekken in Nederland toe, in Den Haag, Rijswijk, Bussum, en Urk.

Slachtoffers gingen voor 500 of 700 euro het schip in. In een geval namen de oplichters een MacBook mee met een waarde van tweeduizend euro. De gestolen apparatuur werd te koop aangeboden bij een tweedehandsketen of verdween naar België.

De rechtbank vindt bewezen dat Galiil A. tien oplichtingen heeft gepleegd, en Davey de R. acht oplichtingen plus een scooterdiefstal. De straffen van de rechtbank vallen lager uit dan de strafeisen van het Openbaar Ministerie, dat respectievelijk 30 maanden cel en 14 maanden cel, waarvan 7 maanden voorwaardelijk, had geëist. Het OM wilde zwaardere straffen omdat de twee samen een criminele organisatie gevormd zouden hebben. Dat vindt de rechtbank niet bewezen.

